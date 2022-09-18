22 часа на границе. Тете рассказал, как уезжал из Украины после вторжения

Игрок донецкого «Шахтера» Тете, который сейчас защищает цвета «Лиона» рассказал, как он покидал Украину после полномасштабного вторжения российской армии.

«Все началось ранним утром. Мы долго не думали с моей женой. Взяли машину с некоторыми вещами и уехали в Польшу. На границе нам потребовалось 22 часа, чтобы преодолеть последние два километра. Было много, очень много людей. Но мы добрались, сняли гостиницу, я взял абонемент в спортзал, чтобы тренироваться. Так прошли два месяца», – рассказал 22-летний бразилец.

Отметим, что Тете играет в «Лионе» на правах аренды. В текущем сезоне провел 7 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.