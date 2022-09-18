22 часа на границе. Тете рассказал, как уезжал из Украины после вторжения
Бразилец очень быстро понял, что нужно ехать в Польшу
Игрок донецкого «Шахтера» Тете, который сейчас защищает цвета «Лиона» рассказал, как он покидал Украину после полномасштабного вторжения российской армии.
«Все началось ранним утром. Мы долго не думали с моей женой. Взяли машину с некоторыми вещами и уехали в Польшу. На границе нам потребовалось 22 часа, чтобы преодолеть последние два километра. Было много, очень много людей. Но мы добрались, сняли гостиницу, я взял абонемент в спортзал, чтобы тренироваться. Так прошли два месяца», – рассказал 22-летний бразилец.
Отметим, что Тете играет в «Лионе» на правах аренды. В текущем сезоне провел 7 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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