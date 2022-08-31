ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион! За 4 матча бразилец забил 4 гола

31 августа прошел матч 5-го тура чемпионата Франции, в котором играли «Лион» и «Осер».

В этом поединке хозяева поля выиграли со счетом 2:1

На 29-й минуте очередной гол забил Тете, который играет за «Лион» на правах аренды из «Шахтера».

22-летний бразилец уже имеет 4 гола в четырех матчах Лиги 1.

ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион: обыгран Осер (2:1)