Франция31 августа 2022, 23:16 | Обновлено 31 августа 2022, 23:30
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ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион! За 4 матча бразилец забил 4 гола
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Лион» переиграл «Осер»
31 августа 2022, 23:16 | Обновлено 31 августа 2022, 23:30
815
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31 августа прошел матч 5-го тура чемпионата Франции, в котором играли «Лион» и «Осер».
В этом поединке хозяева поля выиграли со счетом 2:1
На 29-й минуте очередной гол забил Тете, который играет за «Лион» на правах аренды из «Шахтера».
22-летний бразилец уже имеет 4 гола в четырех матчах Лиги 1.
ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион: обыгран Осер (2:1)
События матча
80’
ГОЛ ! Мяч забил Матье Отре (Осер).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лион).
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