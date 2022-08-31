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Чемпионат Франции
Лион
31.08.2022, FT 2 : 1
Осер
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Франция
31 августа 2022, 23:16 | Обновлено 31 августа 2022, 23:30
815
0

ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион! За 4 матча бразилец забил 4 гола

В матче 5-го тура чемпионата Франции «Лион» переиграл «Осер»

31 августа 2022, 23:16 | Обновлено 31 августа 2022, 23:30
815
0
ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион! За 4 матча бразилец забил 4 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

31 августа прошел матч 5-го тура чемпионата Франции, в котором играли «Лион» и «Осер».

В этом поединке хозяева поля выиграли со счетом 2:1

На 29-й минуте очередной гол забил Тете, который играет за «Лион» на правах аренды из «Шахтера».

22-летний бразилец уже имеет 4 гола в четырех матчах Лиги 1.

ВИДЕО. Тете продолжает феерить за Лион: обыгран Осер (2:1)

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Матье Отре (Осер).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Лион).
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Источник Sport.ua
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