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Германия
18 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:21
339
0

Не все так серьезно. У Ройса не страшная травма

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд успеет вернуться в строй до ЧМ-2022

18 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:21
339
0
Не все так серьезно. У Ройса не страшная травма
Getty Images/Global Images Ukraine

Марко Ройс, получив накануне, 17 сентября, повреждение голеностопа в матче чемпионата Германии с «Шальке» (1:0), выбыл из строя примерно на три недели. Сообщается, что обследование не выявило разрыва связок, а имеет место лишь плотное повреждение сустава.

Исходя из ориентировочных сроков восстановления Ройса, он сможет помочь сборной Германии на чемпионате мира, который стартует в Катаре 20 ноября.

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Боруссия Дортмунд Марко Ройс травма чемпионат Германии по футболу Боруссия Д - Шальке Шальке
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