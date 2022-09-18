Германия18 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:21
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Не все так серьезно. У Ройса не страшная травма
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд успеет вернуться в строй до ЧМ-2022
18 сентября 2022, 14:47 | Обновлено 18 сентября 2022, 15:21
339
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Марко Ройс, получив накануне, 17 сентября, повреждение голеностопа в матче чемпионата Германии с «Шальке» (1:0), выбыл из строя примерно на три недели. Сообщается, что обследование не выявило разрыва связок, а имеет место лишь плотное повреждение сустава.
Исходя из ориентировочных сроков восстановления Ройса, он сможет помочь сборной Германии на чемпионате мира, который стартует в Катаре 20 ноября.
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