Не все так серьезно. У Ройса не страшная травма

Марко Ройс, получив накануне, 17 сентября, повреждение голеностопа в матче чемпионата Германии с «Шальке» (1:0), выбыл из строя примерно на три недели. Сообщается, что обследование не выявило разрыва связок, а имеет место лишь плотное повреждение сустава.

Исходя из ориентировочных сроков восстановления Ройса, он сможет помочь сборной Германии на чемпионате мира, который стартует в Катаре 20 ноября.