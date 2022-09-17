ФОТО. Ройс серьезно травмировался в матче с «Шальке»

В принципиальном матче чемпионата Германии между дортмунской «Боруссией» и «Шальке» (как-никак, рурское дерби) Марко Ройс в какой-то момент не смог подняться на ноги. Пределы поля он был вынужден покинуть лишь при помощи клубных врачей. При этом – только на носилках.

Когда Ройса уносили с поля, он не сдерживал эмоции – плакал, закрыв лицо руками. Заменен Марко был на 32-й минуте.

Стоит вспомнить, что в своей карьере Ройс очень часто оказывался в лазарете, из-за чего в своей время пропустил достаточно крупных международных турниров. В частности, из-за травмы он не играл на победном для немецкой сборной ЧМ-2014 в Бразилии.



Фото - Getty Images/Global Images Ukraine



Фото - Getty Images/Global Images Ukraine



Фото - Getty Images/Global Images Ukraine



Фото - Getty Images/Global Images Ukraine