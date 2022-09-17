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Германия
17 сентября 2022, 18:28 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:40
238
0

ФОТО. Ройс серьезно травмировался в матче с «Шальке»

Хавбека «Боруссии» Дортмунд  унесли с поля на носилках

17 сентября 2022, 18:28 | Обновлено 17 сентября 2022, 18:40
238
0
ФОТО. Ройс серьезно травмировался в матче с «Шальке»
Getty Images/Global Images Ukraine

В принципиальном матче чемпионата Германии между дортмунской «Боруссией» и «Шальке» (как-никак, рурское дерби) Марко Ройс в какой-то момент не смог подняться на ноги. Пределы поля он был вынужден покинуть лишь при помощи клубных врачей. При этом – только на носилках.

Когда Ройса уносили с поля, он не сдерживал эмоции – плакал, закрыв лицо руками. Заменен Марко был на 32-й минуте.

Стоит вспомнить, что в своей карьере Ройс очень часто оказывался в лазарете, из-за чего в своей время пропустил достаточно крупных международных турниров. В частности, из-за травмы он не играл на победном для немецкой сборной ЧМ-2014 в Бразилии.


Фото - Getty Images/Global Images Ukraine


Фото - Getty Images/Global Images Ukraine


Фото - Getty Images/Global Images Ukraine


Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Марко Ройс травма Боруссия Дортмунд Шальке чемпионат Германии по футболу
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Источник Sport.ua
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