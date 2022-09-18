Никто ранее. Сон Хын Мин увековечил себя в истории Тоттенхэма

Корейский форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин стал автором трех голов в матче 8-го тура чемпионата Англии с «Лестером» (6:2). Хет-триком он отметился, начав игру на скамейке запасных команды.

30-летний кореец стал первым игроком в истории «шпор», который отличился трижды в матче АПЛ после выхода на замену. Напомним, Сон Хын Мин вышел на поле на 59-й минуте, а свой первый гол в поединке забил на 73-й минуте.

Сон Хын Мин в третий раз в своей карьере забил три гола в одном матче АПЛ.