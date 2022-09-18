Лестер повторил печальный антирекорд АПЛ
«Лисы» на старте сезона в чемпионате Англии беспомощны
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» в Лондоне проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:6.
Пропустив от «шпор» шесть голов, команда Брендана Роджерса довела общее количество пропущенных голов в этом сезоне до 22-х. Это повторение рекорда высшего дивизиона чемпионата Англии.
В сезоне 1965/66 столько же голов в стартовых семи матчах чемпионата Англии пропустил «Вест Хэм».
В нынешнем сезоне АПЛ «Лестер» имеет 1 очко и занимает последнее – 20-е - место в турнирной таблице.
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