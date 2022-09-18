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Англия
18 сентября 2022, 12:58 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:09
556
1

Лестер повторил печальный антирекорд АПЛ

«Лисы» на старте сезона в чемпионате Англии беспомощны

18 сентября 2022, 12:58 | Обновлено 18 сентября 2022, 13:09
556
1
Лестер повторил печальный антирекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» в Лондоне проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:6.

Пропустив от «шпор» шесть голов, команда Брендана Роджерса довела общее количество пропущенных голов в этом сезоне до 22-х. Это повторение рекорда высшего дивизиона чемпионата Англии.

В сезоне 1965/66 столько же голов в стартовых семи матчах чемпионата Англии пропустил «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне АПЛ «Лестер» имеет 1 очко и занимает последнее – 20-е - место в турнирной таблице.

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Лестер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Opta
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Am
Нажаль...але все закономірно, Варді вже не той, вік все ж таки....
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