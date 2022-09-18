Лестер повторил печальный антирекорд АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» в Лондоне проиграл «Тоттенхэму» со счетом 2:6.

Пропустив от «шпор» шесть голов, команда Брендана Роджерса довела общее количество пропущенных голов в этом сезоне до 22-х. Это повторение рекорда высшего дивизиона чемпионата Англии.

В сезоне 1965/66 столько же голов в стартовых семи матчах чемпионата Англии пропустил «Вест Хэм».

В нынешнем сезоне АПЛ «Лестер» имеет 1 очко и занимает последнее – 20-е - место в турнирной таблице.