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  4. Александр ПИХАЛЕНОК: «С Шотландией нам нужна только победа»
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2022, 12:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:18
306
0

Александр ПИХАЛЕНОК: «С Шотландией нам нужна только победа»

Полузащитник «Днепра-1» - о подготовке украинской сборной к предстоящим матчам Лиги наций

18 сентября 2022, 12:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:18
306
0
Александр ПИХАЛЕНОК: «С Шотландией нам нужна только победа»
УАФ

25-летний Александр Пихаленок признался, что работает в расположении национальной команды с приподнятым настроением после победы своего клуба в матче Лиги конференций. Напомним, «Днепр-1» во 2-м туре евротурнира обыграл «Аполлон» со счетом 3:1.

«На победах всегда приятно готовиться к матчам не только в сборной, но и в клубе. Да, в «Днепре-1» у нас были поражения в еврокубках и, наконец, мы выиграли благодаря настрою на игру и командной работе. Все отработали на 100%, благодаря чему удалось выиграть этот матч.

Переключились на сборную. Готовимся на все 100% к матчу со Шотландией. Нам нужна только победа. За сборную приятно играть. Буду отдаваться на все 100%. Да, Шотландия и Армения будут на нас готовиться как на лидеров группы, но вся борьба еще впереди. Я не знаю, почему говорят, что Лига наций – это непрестижно. Играть в каждом турнире под эгидой ФИФА/УЕФА – это большая честь», - рассказал Пихаленок.

Сборная Украины после трех сыгранных матчей в Лиге наций имеет в активе семь очков и лидирует в своем квартете 1 Дивизиона В.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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