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Германия
18 сентября 2022, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
269
0

Аугсбург – Бавария – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

18 сентября 2022, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
269
0
Аугсбург – Бавария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде проиграла «Аугсбургу» со счетом 0:1.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Мергим Бериша (Аугсбург).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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