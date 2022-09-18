Германия18 сентября 2022, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
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Аугсбург – Бавария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
18 сентября 2022, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:36
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В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде проиграла «Аугсбургу» со счетом 0:1.
События матча
59’
ГОЛ ! Мяч забил Мергим Бериша (Аугсбург).
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