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Англия
18 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 11:20
77
0

По стопам легендарного Джеррарда. Де Брюйне достиг показателей англичанина

Хавбек «Манчестер Сити» занес себе в активе очередной ассист

18 сентября 2022, 11:16 | Обновлено 18 сентября 2022, 11:20
77
0
По стопам легендарного Джеррарда. Де Брюйне достиг показателей англичанина
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Де Брюйне (справа)

В матче 8-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (3:0) Кевин де Брюйне помог партнерам отличиться дважды. Таким образом, 31-летний полузащитник довел счет своим голевым передачам в английском чемпионате до 92.

По данному показателю Де Брюйне сравнялся с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Примечательно, что Кевину для достижения такого показателя понадобилось 287 матчей, а бывшему игроку «мерсисайдцев» 504 игры.

Лидером по числу ассистов за всю историю чемпионатов Англии является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. На его счету 162 голевых паса в АПЛ за карьеру.

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Кевин де Брюйне Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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