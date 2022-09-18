По стопам легендарного Джеррарда. Де Брюйне достиг показателей англичанина

В матче 8-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (3:0) Кевин де Брюйне помог партнерам отличиться дважды. Таким образом, 31-летний полузащитник довел счет своим голевым передачам в английском чемпионате до 92.

По данному показателю Де Брюйне сравнялся с легендой «Ливерпуля» Стивеном Джеррардом. Примечательно, что Кевину для достижения такого показателя понадобилось 287 матчей, а бывшему игроку «мерсисайдцев» 504 игры.

Лидером по числу ассистов за всю историю чемпионатов Англии является бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз. На его счету 162 голевых паса в АПЛ за карьеру.