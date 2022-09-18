Германия18 сентября 2022, 08:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 08:48
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Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии
18 сентября 2022, 08:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 08:48
197
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В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.
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