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Германия
18 сентября 2022, 08:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 08:48
197
0

Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Германии

18 сентября 2022, 08:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 08:48
197
0
Боруссия М – РБ Лейпциг – 3:0. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» из Менхенгладбаха на своем поле разгромила «РБ Лейпциг» со счетом 3:0.

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Источник Sport.ua
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