И дальше в пике. Лейпциг снова крупно проиграл

«РБ Лейпциг» в выездном матче 7-го тура чемпионата Германии потерпел поражение в Менхенгладбахе от «Боруссии» со счетом 0:3.

Это уже третье в нынешнем сезоне Бундеслиги поражение «быков», которые, напомним, являются соперниками донецкого «Шахтера» по группе Лиги чемпионов. В начале сентября они в чемпионате Германии проиграли 0:4 «Айнтрахту», а затем со счетом 1:4 уступили «горнякам» Донецка. Такие результаты привели к отставке тренера Доменико Тедеско.

Возглавивший команду Марко Розе начал в «Лейпциге» с победы 3:0 над «Боруссией» Дортмунд, но после этого было поражение 0:2 от «Реала» в Лиге чемпионов. Теперь случилось фиаско и в чемпионате Германии...

Чемпионат Германии. 7-й тур

«Боруссия» Менхенгладбах – «РБ Лейпциг» - 3:0

Голы: Гофманн, 10 (1:0). Гофманн, 35 (2:0). Бенсабаини, 53 (3:0).