Англия18 сентября 2022, 05:40 |
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Ньюкасл – Борнмут – 1:1. Сороки снова не выиграли. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ
18 сентября 2022, 05:40 |
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Вчера, 17 сентября, состоялся матч 8-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 1:1.
Чемпионат Англии по футболу. 8-й тур
АПЛ. 17 сентября
«Ньюкасл» – «Борнмут» – 1:1
Голы: Исак, 67 – Биллинг, 62
Отметим, что «Ньюкасл» не побеждает уже 4-й тур подряд. Тем не менее, команда с 8 очками располагается на 10-й позиции в таблице АПЛ.
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