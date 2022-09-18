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Англия
18 сентября 2022, 05:40 |
20
0

Ньюкасл – Борнмут – 1:1. Сороки снова не выиграли. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 8-го тура АПЛ

18 сентября 2022, 05:40 |
20
0
Ньюкасл – Борнмут – 1:1. Сороки снова не выиграли. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Триппьер

Вчера, 17 сентября, состоялся матч 8-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Борнмутом». Игра завершилась со счетом 1:1.

Чемпионат Англии по футболу. 8-й тур

АПЛ. 17 сентября

«Ньюкасл» – «Борнмут» – 1:1

Голы: Исак, 67 – Биллинг, 62

Отметим, что «Ньюкасл» не побеждает уже 4-й тур подряд. Тем не менее, команда с 8 очками располагается на 10-й позиции в таблице АПЛ.

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