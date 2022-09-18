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Франция
18 сентября 2022, 03:22 |
106
0

Украинец помог французскому клубу набрать важные 3 очка

Даниил Игнатенко в составе «Бордо» вышел в старте и провел 90 минут на поле

18 сентября 2022, 03:22 |
106
0
Украинец помог французскому клубу набрать важные 3 очка
ФК Бордо. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко помог «Бордо» завоевать 3 очка в 9-м туре второй по силе французской лиги.

«Бордо» вместе с Даниилом Игнатенко в домашнем поединке 9-го тура французской Лиги 2 встретился с «Дижоном». Украинский полузащитник вышел на поле в стартовом составе «жирондинцев» и отыграл все 90 минут.

Игнатенко не отметился результативными действиями, на 11-й минуте заработал горчичник, но его команда одержала победу со счетом 2:1 и вышла в единоличные лидеры второго французского дивизиона.

Чемпионат Франции Лига 2. 9 тур

Бордо – Дижон – 2:1

Голы: Маджа, 8 (пен.), Давиташвили, 87 – Ле Биан, 71.

Благодаря этой победе «Бордо» удерживает 3 место во 2-м по силе чемпионате Франции по футболу и имеет в своем активе 17 очков.

Ранее Даниил попал в команду недели Лиги 2.

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Даниил Игнатенко Бордо Дижон чемпионат Франции по футболу Лига 2
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Источник Sport.ua
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