Украинец помог французскому клубу набрать важные 3 очка
Даниил Игнатенко в составе «Бордо» вышел в старте и провел 90 минут на поле
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко помог «Бордо» завоевать 3 очка в 9-м туре второй по силе французской лиги.
«Бордо» вместе с Даниилом Игнатенко в домашнем поединке 9-го тура французской Лиги 2 встретился с «Дижоном». Украинский полузащитник вышел на поле в стартовом составе «жирондинцев» и отыграл все 90 минут.
Игнатенко не отметился результативными действиями, на 11-й минуте заработал горчичник, но его команда одержала победу со счетом 2:1 и вышла в единоличные лидеры второго французского дивизиона.
Чемпионат Франции Лига 2. 9 тур
Бордо – Дижон – 2:1
Голы: Маджа, 8 (пен.), Давиташвили, 87 – Ле Биан, 71.
Благодаря этой победе «Бордо» удерживает 3 место во 2-м по силе чемпионате Франции по футболу и имеет в своем активе 17 очков.
Ранее Даниил попал в команду недели Лиги 2.
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