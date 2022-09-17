Англия17 сентября 2022, 20:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 20:09
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ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось то, что я увидел у Хулиана и Холанда»
Наставник «Манчестер Сити» оценил действия подопечных в игре с «Вулверхэмптоном» (3:0)
17 сентября 2022, 20:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 20:09
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Испанец Пеп Гвардиола по итогам встречи с «волками» в 8-м туре английской Премьер-лиги дал оценку игре Джека Грилиша, который стал автором одного из голов, а также прокомментировал взаимодействие на поле нападающих Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса.
Ранее, напомним, Гвардиола назвал невероятной победу подопечных над «Вулверхэмптоном».
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