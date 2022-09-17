ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось то, что я увидел у Хулиана и Холанда»

Испанец Пеп Гвардиола по итогам встречи с «волками» в 8-м туре английской Премьер-лиги дал оценку игре Джека Грилиша, который стал автором одного из голов, а также прокомментировал взаимодействие на поле нападающих Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса.

Ранее, напомним, Гвардиола назвал невероятной победу подопечных над «Вулверхэмптоном».