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  4. ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось то, что я увидел у Хулиана и Холанда»
Англия
17 сентября 2022, 20:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 20:09
61
0

ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось то, что я увидел у Хулиана и Холанда»

Наставник «Манчестер Сити» оценил действия подопечных в игре с «Вулверхэмптоном» (3:0)

17 сентября 2022, 20:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 20:09
61
0
ВИДЕО. ГВАРДИОЛА: «Мне понравилось то, что я увидел у Хулиана и Холанда»
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанец Пеп Гвардиола по итогам встречи с «волками» в 8-м туре английской Премьер-лиги дал оценку игре Джека Грилиша, который стал автором одного из голов, а также прокомментировал взаимодействие на поле нападающих Эрлинга Холанда и Хулиана Альвареса.

Ранее, напомним, Гвардиола назвал невероятной победу подопечных над «Вулверхэмптоном».

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Источник Sport.ua
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