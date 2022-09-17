«Бавария» прервала увлекательную серию в Бундеслиге длиной в 21 год

Команда Юлиана Нагельсманна не смогла найти управу на «фуггеров» в баварском дерби, которое состоялось в рамках 7-го тура немецкого чемпионата – 0:1.

Баварцы обошлись без победы уже в четвертой кряду игре Бундеслиги. Подобной серии у команды не было с 2001 года.

Подопечные Нагельсманна на этом отрезке сыграли вничью с гладбахской «Боруссией» (1:1), «Унионом Берлин» (1:1) и «Штутгартом» (2:2), а затем проиграли «Аугсбургу» (0:1).

В следующем туре чемпионата Германии мюнхенцы дома сыграют 30 сентября с «Байером». Сейчас в таблице Бундеслиги они расположились на промежуточной 4-й позиции, имея 12 очков.