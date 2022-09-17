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  4. Игорь КОСТЮК: «Диалло мог бы добавить нового огня атаке Динамо»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2022, 17:47 |
1042
2

Игорь КОСТЮК: «Диалло мог бы добавить нового огня атаке Динамо»

Тренер рассказал о молодых игроках киевлян

17 сентября 2022, 17:47 |
1042
2
Игорь КОСТЮК: «Диалло мог бы добавить нового огня атаке Динамо»
ФК Динамо Киев

Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк отмечает ряд молодых игроков, которые уже готовы конкурировать за место в первой команде, а также остановился на Самба Диалло.

Вингер уже не выступает за команду U-19, но заявлен за основной состав киевлян.

«Макс Дячук, Яцык, Царенко, Боль, Вивчаренко - уже конкурируют за место в первой команде. Ребята прогрессируют, получают практику. Может ли Вивчаренко повторить путь Миколенко? Мы видим, что тот же Забарный или Вивчаренко, когда травмы получали основные игроки, то их ставят и они играют».

«Что касается Самба Диалло, то это яркий и креативный игрок. Он бы не помешал «Динамо», он способен конкурировать. Если бы ему доверяли, то он мог бы дать нового огня атаке», - сказал Костюк.

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Игорь Костюк Динамо Киев Самба Диалло Динамо Киев U-19 Константин Вивчаренко
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Источник ПроФутбол
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Комментарии 2
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Фанькин кот
Ни макака из Африки, ни бабуин из Ямайки нынешней Динамке, увы, не помогут. В пердив!
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-1
Тарас Чубак
Із всіх гравців яких він назвав повноцінний гравець першої команди лише Вівчаренко, та якщо б не ситуація зі складом то інші б взагалі не потрапляли до заявки мені здається. І Діалло зараз дуже потрібен, але я не певен, що теперішній Луческу дасть йому багато шансів, та чи будуть вони взагалі?
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-3
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