Игорь КОСТЮК: «Диалло мог бы добавить нового огня атаке Динамо»
Тренер рассказал о молодых игроках киевлян
Тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк отмечает ряд молодых игроков, которые уже готовы конкурировать за место в первой команде, а также остановился на Самба Диалло.
Вингер уже не выступает за команду U-19, но заявлен за основной состав киевлян.
«Макс Дячук, Яцык, Царенко, Боль, Вивчаренко - уже конкурируют за место в первой команде. Ребята прогрессируют, получают практику. Может ли Вивчаренко повторить путь Миколенко? Мы видим, что тот же Забарный или Вивчаренко, когда травмы получали основные игроки, то их ставят и они играют».
«Что касается Самба Диалло, то это яркий и креативный игрок. Он бы не помешал «Динамо», он способен конкурировать. Если бы ему доверяли, то он мог бы дать нового огня атаке», - сказал Костюк.
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