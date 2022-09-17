Интер готовит новый контракт для лидера обороны

«Интер» готовит новый контракт для лидера защиты команды Милана Шкриньяра. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Нынешнее соглашение истекает летом 2023 года. Защитником активно интересуется «ПСЖ», который уже пытался приобрести игрока прошлым летом. Теперь парижане нацелены на подписание Шкриньяра в статусе свободного агента.

«Интер» предлагает Шкриньяру два варианта. Первый – это 5-летний контракт с зарплатой в 6,5 миллиона евро в год. Второй – 2-летний контракт с 5-миллионной зарплатой на случай, если защитник захочет покинуть «Интер» в недалеком будущем.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. В нынешнем сезоне на счету защитника 8 матчей во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.