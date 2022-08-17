ПСЖ готов заплатить за Шкриньяра 60 млн евро

Французский ПСЖ не оставляет попыток приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Парижский клуб в данный момент ведет переговоры с миланским клубом о трансфере 27-летнего футболиста.

Уточняется, что клубы не могут согласовать сумму выкупа. Миланцы хотят получить 80 миллионов евро с учетом бонусов, в то время как парижане готовы заплатить только 60 миллионов.

Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца сезона-2022/23.