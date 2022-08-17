Италия17 августа 2022, 12:39 | Обновлено 17 августа 2022, 12:46
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ПСЖ готов заплатить за Шкриньяра 60 млн евро
«Интер» хочет выручить с продажи словацкого защитника на 20 миллионов евро больше
17 августа 2022, 12:39 | Обновлено 17 августа 2022, 12:46
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Французский ПСЖ не оставляет попыток приобрести защитника «Интера» Милана Шкриньяра.
Парижский клуб в данный момент ведет переговоры с миланским клубом о трансфере 27-летнего футболиста.
Уточняется, что клубы не могут согласовать сумму выкупа. Миланцы хотят получить 80 миллионов евро с учетом бонусов, в то время как парижане готовы заплатить только 60 миллионов.
Контракт Шкриньяра с «Интером» рассчитан до конца сезона-2022/23.
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