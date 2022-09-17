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  4. МЮЛЛЕР: «Ловлю себя на мысли, что кто-то должен быть на дальней штанге»
Германия
17 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 17 сентября 2022, 16:48
133
0

МЮЛЛЕР: «Ловлю себя на мысли, что кто-то должен быть на дальней штанге»

Нападающий «Баварии» - об уходе из команды форварда Роберта Левандовски

17 сентября 2022, 16:31 | Обновлено 17 сентября 2022, 16:48
133
0
МЮЛЛЕР: «Ловлю себя на мысли, что кто-то должен быть на дальней штанге»
Getty Images/Global Images Ukraine

Немец Томас Мюллер признался, что ему временами не хватает на поле польского нападающего Роберта Левандовски, который, напомним, минувшим летом перебрался из Мюнхена и каталонскую «Барселону».

«В некоторых играх в этом сезоне были ситуации, когда я ловил себя на мысли, что когда-то в этой ситуации на дальней штанге находился кто-то, на кого можно было сыграть или поймать взгляд при подаче в штрафную», – заявил Мюллер.

Кроме этого, 33-летний Томас Мюллер рассказал, что он видит «привлекательной и интересной» новую игровую схему «Баварии», которую использует в этом сезоне наставник команды Юлиан Нагельсманн.

Напомним, несколько дней назад дом Мюллера в Мюнхене подвергся ограблению.

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Роберт Левандовски Томас Мюллер Бавария
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Источник Sky Sports
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