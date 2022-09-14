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  4. Мюллера ограбили во время матча с Барселоной
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 11:57 |
1025
1

Мюллера ограбили во время матча с Барселоной

Идет расследование

14 сентября 2022, 11:57 |
1025
1
Мюллера ограбили во время матча с Барселоной
ФК Бавария. Томас Мюллер

В дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера проникли неизвестные во время его матча с Барселоной во 2-м туре группового этапа ЛЧ.

Полиция подтвердила, что были украдены деньги и драгоценности в шестизначном денежном эквиваленте.

Следов грабителей пока что нет, расследование продолжается.

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Томас Мюллер ограбление Лига чемпионов Бавария Барселона Бавария - Барселона
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Serhii P.
Ну чому футбольні зірки, заробляючи  мільйони, жаліють кілька тисяч в місяць на охорону?
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