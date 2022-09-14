Мюллера ограбили во время матча с Барселоной

В дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера проникли неизвестные во время его матча с Барселоной во 2-м туре группового этапа ЛЧ.

Полиция подтвердила, что были украдены деньги и драгоценности в шестизначном денежном эквиваленте.

Следов грабителей пока что нет, расследование продолжается.