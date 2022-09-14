Лига чемпионов14 сентября 2022, 11:57 |
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Мюллера ограбили во время матча с Барселоной
Идет расследование
14 сентября 2022, 11:57 |
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В дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера проникли неизвестные во время его матча с Барселоной во 2-м туре группового этапа ЛЧ.
Полиция подтвердила, что были украдены деньги и драгоценности в шестизначном денежном эквиваленте.
Следов грабителей пока что нет, расследование продолжается.
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