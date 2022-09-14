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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 02:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 02:50
53
0

Не день Левандовски. Нагельсманн назвал решающий фактор победы Баварии

Коуч «Баварии» прокомментировал победу над «Барсой» в топ-матче дня ЛЧ

14 сентября 2022, 02:30 | Обновлено 14 сентября 2022, 02:50
53
0
Не день Левандовски. Нагельсманн назвал решающий фактор победы Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Нагельсманн и Левандовски

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал решающий фактор победы над «Барселоной» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«В первом тайме у «Барселоны» было больше шансов [открыть счет], чем у нас – подводил последний пас. Во втором тайме стало гораздо лучше, и решающим фактором стала наша эффективность».

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал:

«Получился потрясающий матч, а лично мне было радостно вернуться на поле. В первом тайме мы сами себе усложнили жизнь – повезло, что не пропустили. Второй тайм отыграли гораздо лучше, более целеустремленно. Мы стали глубже держать оборону, улучшили свою игру при переходе к атаке и как результат создали много голевых моментов».

Победитель Лиги чемпионов 2013 в составе «Баварии» Марио Гомес отметил:

«Не день Левандовски. Он отыграл чересчур эмоционально и был не так хладнокровен, как обычно. Впечатляет то, какого прогресса добилась «Барселона» за прошедший год. После гола уровень энергичности действий стал спадать, но очевидной победа «Баварии» не была – игра могла закончиться и вничью».

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Барселона Бавария Лига чемпионов Бавария - Барселона Юлиан Нагельсманн Леон Горецка Марио Гомес Роберт Левандовски
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Источник УЕФА
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