Не день Левандовски. Нагельсманн назвал решающий фактор победы Баварии

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн назвал решающий фактор победы над «Барселоной» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«В первом тайме у «Барселоны» было больше шансов [открыть счет], чем у нас – подводил последний пас. Во втором тайме стало гораздо лучше, и решающим фактором стала наша эффективность».

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал:

«Получился потрясающий матч, а лично мне было радостно вернуться на поле. В первом тайме мы сами себе усложнили жизнь – повезло, что не пропустили. Второй тайм отыграли гораздо лучше, более целеустремленно. Мы стали глубже держать оборону, улучшили свою игру при переходе к атаке и как результат создали много голевых моментов».

Победитель Лиги чемпионов 2013 в составе «Баварии» Марио Гомес отметил:

«Не день Левандовски. Он отыграл чересчур эмоционально и был не так хладнокровен, как обычно. Впечатляет то, какого прогресса добилась «Барселона» за прошедший год. После гола уровень энергичности действий стал спадать, но очевидной победа «Баварии» не была – игра могла закончиться и вничью».