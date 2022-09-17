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17 сентября 2022, 15:48 |
844
0

Хацкевич близок к подписанию контракта с кипрским клубом

Экс-тренер «Динамо» нашел себе новое место работы

17 сентября 2022, 15:48 |
844
0
Хацкевич близок к подписанию контракта с кипрским клубом
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич нашел себе новое место работы. По информации кипрских СМИ, он возглавит местную «Кармиотиссу».

Хацкевич уже прилетал на Кипр на переговоры с руководством клуба. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы. После четырех туров «Кармиотисса» идет 12-й из 14 команд в чемпионате Кипра.

Предыдущим местом работы Хацкевича был российский «Ротор», который он покинул в марте 2021 года. Летом 48-летний белорус мог возглавить польский «Гурник».

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