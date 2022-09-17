Хацкевич близок к подписанию контракта с кипрским клубом

Бывший главный тренер «Динамо» Киев Александр Хацкевич нашел себе новое место работы. По информации кипрских СМИ, он возглавит местную «Кармиотиссу».

Хацкевич уже прилетал на Кипр на переговоры с руководством клуба. Официальное объявление ожидается в ближайшие часы. После четырех туров «Кармиотисса» идет 12-й из 14 команд в чемпионате Кипра.

Предыдущим местом работы Хацкевича был российский «Ротор», который он покинул в марте 2021 года. Летом 48-летний белорус мог возглавить польский «Гурник».