Новак ДЖОКОВИЧ «Роджер, большая честь знать тебя на корте и вне его»
Сербский теннисист отреагировал на уход Роджера с профессионального тенниса
Сербский теннисист Новак Джокович написал пост в своем Instagram, где поблагодарил Роджера Федерера за невероятный вклад в историю тенниса и спорта:
«Роджер, сложно подобрать слова в этот день и описать всё то, через что прошли вместе в спорте. Более десяти лет невероятных моментов и сражений, о которых стоит вспомнить. Твоя карьера задала показала, что значит достигать совершенства и быть невероятным спортсменом.
Для меня большая честь знать тебя на корте и за его пределами. Я знаю, что в этой новой главе тебя, Мирку, детей, всех твоих близких и поклонников ждут удивительные вещи. От нашей семьи к вашей, мы желаем вам много радости, здоровья и процветания в будущем. С нетерпением жду возможности увидеть тебя в Лондоне».
Отметим, что Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Его последним турниром станет Кубок Лейвера, который пройдет в конце сентября.
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