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Звягель
56 1 : 0
Кремень-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
17 сентября 2022, 14:00 |
104
0

Нива В – Реал Фарма и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 17 сентября

17 сентября 2022, 14:00 |
104
0
Нива В – Реал Фарма и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Нива В

17 сентября проходят матчи 3-го тура во Второй лиге.

Вторая лига, 2-й тур, 17 сентября

  • 13:00. Звягель – Кремень-2 Кременчуг
  • 13:00. Нива Бузовая – ВАСТ Николаев
  • 14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса

13:00. Звягель – Кремень-2 Кременчуг

13:00. Нива Бузовая – ВАСТ Николаев

14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гаврилюк (Звягель).
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Источник Sport.ua
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