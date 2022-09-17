Украина. Вторая лига17 сентября 2022, 14:00 |
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Нива В – Реал Фарма и другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляции матчей Второй лиги за 17 сентября
17 сентября 2022, 14:00 |
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17 сентября проходят матчи 3-го тура во Второй лиге.
Вторая лига, 2-й тур, 17 сентября
- 13:00. Звягель – Кремень-2 Кременчуг
- 13:00. Нива Бузовая – ВАСТ Николаев
- 14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса
13:00. Звягель – Кремень-2 Кременчуг
13:00. Нива Бузовая – ВАСТ Николаев
14:00. Нива Винница – Реал Фарма Одесса
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Гаврилюк (Звягель).
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