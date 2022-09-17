Лига Европы17 сентября 2022, 13:31 |
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Лацио вернет болельщикам деньги за матч с Мидтьюлландом
«Орлы» потерпели унизительное поражение
17 сентября 2022, 13:31 |
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В четверг «Лацио» во втором туре Лиги Европы на выезде потерпел разгромное поражение от датского «Мидтьюлланда» - 1:5.
«Лацио» нашел способ извиниться перед болельщиками. Клуб объявил о том, что компенсирует 225 болельщикам, которые поехали на выезд в Данию, стоимость билетов на матч.
Завтра «Лацио» в седьмом туре Серии А сыграет на выезде с «Кремонезе».
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