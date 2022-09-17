Лацио вернет болельщикам деньги за матч с Мидтьюлландом

В четверг «Лацио» во втором туре Лиги Европы на выезде потерпел разгромное поражение от датского «Мидтьюлланда» - 1:5.

«Лацио» нашел способ извиниться перед болельщиками. Клуб объявил о том, что компенсирует 225 болельщикам, которые поехали на выезд в Данию, стоимость билетов на матч.

Завтра «Лацио» в седьмом туре Серии А сыграет на выезде с «Кремонезе».