Лига Европы
15.09.2022, FT 5 : 1
Лига Европы16 сентября 2022, 00:19 |
169
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Мидтьюлланд – Лацио – 5:1. Унижение в Дании. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча
16 сентября 2022, 00:19 |
169
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В матче второго тура группового раунда Лига Европы «Мидтьюлланд» шокировал «Лацио», обыграв римлян с разницей в 4 гола. Датский футболист украинского происхождения Эрик Святченко забил последний гол в этой встрече.
Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур
«Мидтьюлланд» – «Лацио» – 5:1
Голы: Паулиньо Силва (26), Каба (30), пенальти Эвандер (52), Исаксен (67), Святченко (72) – Милинкович-Савич (57).
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Святченко (Мидтьюлланд).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Мидтьюлланд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Эвандер (Мидтьюлланд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Сори Каба (Мидтьюлланд).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Мидтьюлланд).
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