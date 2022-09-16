В матче второго тура группового раунда Лига Европы «Мидтьюлланд» шокировал «Лацио», обыграв римлян с разницей в 4 гола. Датский футболист украинского происхождения Эрик Святченко забил последний гол в этой встрече.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

«Мидтьюлланд» – «Лацио» – 5:1

Голы: Паулиньо Силва (26), Каба (30), пенальти Эвандер (52), Исаксен (67), Святченко (72) – Милинкович-Савич (57).