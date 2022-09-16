Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мидтьюлланд – Лацио – 5:1. Унижение в Дании. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Мидтьюлланд
15.09.2022, FT 5 : 1
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
16 сентября 2022, 00:19 |
169
0

Мидтьюлланд – Лацио – 5:1. Унижение в Дании. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча

16 сентября 2022, 00:19 |
169
0
Мидтьюлланд – Лацио – 5:1. Унижение в Дании. Видео голов и обзор матча
ФК Мидтьюлланд

В матче второго тура группового раунда Лига Европы «Мидтьюлланд» шокировал «Лацио», обыграв римлян с разницей в 4 гола. Датский футболист украинского происхождения Эрик Святченко забил последний гол в этой встрече.

Лига Европы. Групповой этап. 2-й тур

«Мидтьюлланд» – «Лацио» – 5:1
Голы: Паулиньо Силва (26), Каба (30), пенальти Эвандер (52), Исаксен (67), Святченко (72) – Милинкович-Савич (57).

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Святченко (Мидтьюлланд).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Густав Исаксен (Мидтьюлланд).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
52’
ГОЛ ! С пенальти забил Эвандер (Мидтьюлланд).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Сори Каба (Мидтьюлланд).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Паулиньо (Мидтьюлланд).
По теме:
ДУБИНЧАК: «Поле тяжелое, был дождь. Мы сами не понимаем, почему проиграли»
Своя атмосфера. Буде-Глимт выиграл 14 подряд домашних матчей в еврокубках
Итоги 2-го тура Лиги Европы. Фиаско Динамо, Роналду забил Ковалю
Мидтьюлланд Лацио Лига Европы видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
Футбол | 15 сентября 2022, 22:29 0
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку
ВИДЕО. Динамо пропустило на старте. АЕК забил красивый гол в девятку

Уже на 8-й минуте матча киевляне пропустили гол в матче Лиги конференций

Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Футбол | 15 сентября 2022, 21:40 9
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон
Удачное возвращение на Кипр. Днепр-1 уверенно переиграл Аполлон

Борьба в группе только начинается

ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
Футбол | 15.09.2022, 01:15
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
ВИДЕО. Ибра-стайл! Невероятный победный гол Холанда за Ман Сити в ЛЧ
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Футбол | 15.09.2022, 07:05
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Когда такое было? Украина опередила россию в таблице коэффициентов УЕФА
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.09.2022, 22:15
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
15.09.2022, 11:19 14
Футбол
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
Socca. На ЧМ-2022 Украина уничтожила Аргентину со счетом 11:0!
14.09.2022, 21:00 6
Другие виды
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
Порядковый номер – 1000001. Почему у Шведа не получилось заиграть в Селтике
14.09.2022, 17:21 3
Футбол
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
14.09.2022, 15:01 11
Футбол
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
14.09.2022, 03:54
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности