Дани Алвес рассказал, при каком условии будет играть до 50 лет

39-летний защитник «Пумас» Дани Алвес рассказал о том, когда планирует завершить карьеру и какие факторы будут влиять на его решение:

«Я не люблю думать о будущем, потому что оно всегда неизвестно. Я позволяю жизни идти своим чередом. Если Месси обойдет меня по количеству титулов, то я буду играть до 50 лет».

На данный момент на счету Алвеса 46 трофеев, у Месси – 41. Ранее бразилец назвал лучшего тренера в своей карьере.