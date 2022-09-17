Другие новости17 сентября 2022, 13:14 | Обновлено 17 сентября 2022, 13:15
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Дани Алвес рассказал, при каком условии будет играть до 50 лет
Бразилец не хочет, чтобы Лионель Месси обогнал его по количеству трофеев
17 сентября 2022, 13:14 | Обновлено 17 сентября 2022, 13:15
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39-летний защитник «Пумас» Дани Алвес рассказал о том, когда планирует завершить карьеру и какие факторы будут влиять на его решение:
«Я не люблю думать о будущем, потому что оно всегда неизвестно. Я позволяю жизни идти своим чередом. Если Месси обойдет меня по количеству титулов, то я буду играть до 50 лет».
На данный момент на счету Алвеса 46 трофеев, у Месси – 41. Ранее бразилец назвал лучшего тренера в своей карьере.
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