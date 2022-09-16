Легендарный бразильский защитник Дани Алвес назвал лучшего тренера в своей карьере:

«Гвардиола – лучший тренер, без сомнения. Это был мастер-класс каждый день. Он всегда учит чему-то новому».

Алвес работал с Гвардиолой в 2008 – 2012 годах в «Барселоне». Ранее Алвес назвал самого сложного соперника в своей карьере.