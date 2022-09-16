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16 сентября 2022, 23:39 |
573
0

Дани Алвес назвал лучшего тренера в своей карьере

Конечно же, это Пеп Гвардиола

16 сентября 2022, 23:39 |
573
0
Дани Алвес назвал лучшего тренера в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес назвал лучшего тренера в своей карьере:

«Гвардиола – лучший тренер, без сомнения. Это был мастер-класс каждый день. Он всегда учит чему-то новому».

Алвес работал с Гвардиолой в 2008 – 2012 годах в «Барселоне». Ранее Алвес назвал самого сложного соперника в своей карьере.

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Дани Алвес Пеп Гвардиола
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Источник Marca
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