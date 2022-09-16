Другие новости16 сентября 2022, 23:39 |
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Дани Алвес назвал лучшего тренера в своей карьере
Конечно же, это Пеп Гвардиола
16 сентября 2022, 23:39 |
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Легендарный бразильский защитник Дани Алвес назвал лучшего тренера в своей карьере:
«Гвардиола – лучший тренер, без сомнения. Это был мастер-класс каждый день. Он всегда учит чему-то новому».
Алвес работал с Гвардиолой в 2008 – 2012 годах в «Барселоне». Ранее Алвес назвал самого сложного соперника в своей карьере.
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