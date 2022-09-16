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16 сентября 2022, 09:10 |
1046
0

Дани АЛВЕС: «Самый сложный соперник в моей карьере? Вы знаете ответ»

Бразильский защитник назвал футболиста, который приносил ему больше всех проблем

16 сентября 2022, 09:10 |
1046
0
Дани АЛВЕС: «Самый сложный соперник в моей карьере? Вы знаете ответ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес и Криштиану Роналду

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес назвал самого сложного соперника в карьере:

«Самый сложный соперник в моей карьере? Вы знаете ответ. Естественно, Роналду. Он ни секунды не дает тебе передохнуть.

Я играл против него, не так уже плохо получалось, но это было сложно. Он – машина для забивания голов!».

Алвес и Роналду были соперниками по чемпионату Испании с 2009 по 2016 год: бразилец играл за «Барселону», а португалец – за «Реал».

Сейчас Алвес является защитником мексиканского «Пумас».

К слову, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 трофея.

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Источник Marca
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