Дани АЛВЕС: «Самый сложный соперник в моей карьере? Вы знаете ответ»

Экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес назвал самого сложного соперника в карьере:

«Самый сложный соперник в моей карьере? Вы знаете ответ. Естественно, Роналду. Он ни секунды не дает тебе передохнуть.

Я играл против него, не так уже плохо получалось, но это было сложно. Он – машина для забивания голов!».

Алвес и Роналду были соперниками по чемпионату Испании с 2009 по 2016 год: бразилец играл за «Барселону», а португалец – за «Реал».

Сейчас Алвес является защитником мексиканского «Пумас».

К слову, Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории. На его счету 43 трофея.