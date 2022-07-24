Дани АЛВЕС: «В Барселоне могли быть откровенны со мной»

Легендарный защитник Дани Алвес признался, что ему не понравилось поведение руководства «Барселоны», когда с бразильцем решили не продлевать контракт:

«Есть способы и средства уважать друг друга, уважать людей, которые добились больших успехов в «Барсе». Поэтому я сказал, что я вечно благодарен им, но явно не за то, как они решали вопрос с продлением моего контракта. Когда я вернулся в «Барсу», то сказал, что у них никогда не будет проблем со мной. Жизнь в Барселоне — это подарок судьбы.

Иметь возможность работать или играть за «Барсу» — ещё больший подарок, но… они могли быть откровенны со мной и обсуждать вещи лицом к лицу. Если я остаюсь — то остаюсь, если нет — то нет. Прошёл почти месяц ожидания, прежде чем мне сказали: «Эй, мы не собираемся продлевать твой контракт».

Ранее сообщалось о том, что Алвес продолжит карьеру в Мексике.