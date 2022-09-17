Англия17 сентября 2022, 12:22 |
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Фабио КАПЕЛЛО: «Клоппу все труднее придумывать что-то новое»
Итальянец советует тренеру «Ливерпуля» уйти
17 сентября 2022, 12:22 |
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Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу стоило бы покинуть клуб:
«Говорили о кризисе седьмого года у руля «Ливерпуля». При всей его фантазии, Клоппу все труднее и труднее придумывать что-то новое. Я прошел через это - пять лет, и хватит. После этого надо уходить, пропадает желание, сила, мотивация, становится сложно».
Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года.
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