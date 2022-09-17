Фабио КАПЕЛЛО: «Клоппу все труднее придумывать что-то новое»

Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло считает, что наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу стоило бы покинуть клуб:

«Говорили о кризисе седьмого года у руля «Ливерпуля». При всей его фантазии, Клоппу все труднее и труднее придумывать что-то новое. Я прошел через это - пять лет, и хватит. После этого надо уходить, пропадает желание, сила, мотивация, становится сложно».

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с осени 2015 года.