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17 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 17 сентября 2022, 12:27
408
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ВИДЕО. Как Карлос Алькарас проиграл свой 1-й матч в статусе 1-й ракетки

Испанец выиграл 1-й сет у Феликса Оже-Альяссима, но проиграл последующие 2

17 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 17 сентября 2022, 12:27
408
1
ВИДЕО. Как Карлос Алькарас проиграл свой 1-й матч в статусе 1-й ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine. Алькарас и Оже-Альясим

Вчера, 16 сентября, Карлос Алькарас (Испания, ATP 1) проиграл матч Феликсу Оже-Альяссиму (Канада, ATP 13) на Кубке Дэвиса.

В группе В на Кубке Дэвиса 2022 сошлись сборные Испании и Канады. Противостояние открыла игра Роберто Баутиста-Агут (Испания) – Вашек Поспишил (Канада), где испанец оказался сильнее. Далее на корт вышли Карлос и Феликс.

19-летний испанский теннисист является самой молодой 1-й ракеткой мира АТР в истории. Это был его 1-й матч в этом статусе. Но Карлос не смог справиться с Оже-Альяссимом и проиграл ему в 3-х сетах.

Отметим, что для Феликса эта победа стала 1-й в карьере над топ-1. К слову, после этого матча Канада сравняла счет с испанцами, Феликс вышел играть пары в составе сборной и вместе с Вашеком Поспишилом обыграл Марселя Гранольерса и Педро Мартинеса.

Смотрите видеообзор матча Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим:

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Nick.Grabowski
Фелікс чудовий тенісист. Програти йому може кожен в ATP. 
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