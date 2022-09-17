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Кубок Дэвиса
17 сентября 2022, 12:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 12:07
198
0

Кубок Дэвиса. 4-й игровой день. Кто уже вышел в плей-офф?

Италия, Австралия, Германия, США и Нидерланды вышли в четвертьфинал турнира

17 сентября 2022, 12:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 12:07
198
0
Кубок Дэвиса. 4-й игровой день. Кто уже вышел в плей-офф?
Instagram. Феликс Оже-Альясим

Завершился 4–й игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4–х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Италия 2:1 Аргентина

Маттео Берреттини – Себастиан Баес – 6:2, 6:3
Янник Синнер – Франсиско Серундоло – 7:5, 1:6, 6:3
Симоне Болелли/Фабио Фоньини – Максимо Гонсалес/Орасио Себальос – 5:7, 6:2, 3:6

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

Испания 1:2 Канада

Роберто Баутиста Агут – Вашек Поспишил – 3:6, 6:3, 6:3
Карлос Алькарас – Феликс Оже-Альяссим – 7:6 (7:3), 4:6, 2:6
Марсель Гранольерс/Педро Мартинес – Феликс Оже-Альяссим/Вашек Поспишил – 6:4, 4:6, 5:7

ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Германия 2:1 Бельгия

Ян-Леннард Штруфф – Зизу Бергс – 6:4, 7:6 (11:9)
Оскар Отте – Давид Гоффен – 6:3, 6:7 (7:9), 3:6
Кевин Кравиц/Тим Пюц – Сандер Гилле/Йоран Флиген – 4:6, 6:2, 7:6 (7:5)

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
Великобритания 1:2 Нидерланды

Дэниэл Эванс – Таллон Грикспор – 6:4, 6:4
Кэмерон Норри – Ботик ван де Зандсхулп – 4:6, 2:6
Энди Маррей/Джо Солсбери – Уэсли Колхоф/Матве Мидделкоп – 6:7 (0:7), 7:6 (8:6), 3:6

Таким образом с группы А уже вышла сборная Италии, в группе B все команды сохраняют шанс пройти в плей–офф, с группы С далее в турнире мы увидим Германию и Австралию, а с группы D в 1/4 финала сыграет сборная Нидерландов.

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Источник Sport.ua
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