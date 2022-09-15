Кубок Дэвиса. 3-й игровой день. Вторые победы США и Австралии

Завершился третий игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)

Хорватия – Швеция – 2:1

Борна Гойо – Элиас Имер – 2:6, 6:7

Борна Чорич – Микаэль Имер – 6:4, 3:6, 6:4

Никола Мектич / Мате Павич – Андре Горанссон / Элиас Имер – 7:5, 6:3

ГРУППА B (Валенсия, Испания)

Южная Корея – Сербия – 1:2

Хон Сон Чан – Душан Лайович – 4:6, 0:6

Сун Ву Квон – Миомир Кецманович – 3:6, 4:6

Нам Джи Сун / Хон Сон Чан – Никола Чачич / Миомир Кецманович – 6:4, 6:2

ГРУППА C (Гамбург, Германия)

Франция – Австралия – 1:2

Ришар Гаске (Франция) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:2, 6:4

Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 3:6, 6:1, 4:6

Николя Маю / Артур Риндеркнеш (Франция) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 4:6, 4:6

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)

США – Казахстан – 3:0

Томми Пол – Михаил Кукушкин – 6:1, 6:4

Тэйлор Фриц – Александр Бублик – 7:6, 1:6, 6:3

Раджив Рам / Джек Сок – Александр Бублик / Александр Недовесов – 6:2, 7:6(6)

Отметим, что команды Австралии и США обеспечили себе место в плей-офф.