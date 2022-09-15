Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Кубок Дэвиса. 3-й игровой день. Вторые победы США и Австралии
Кубок Дэвиса
15 сентября 2022, 23:56 |
62
0

Кубок Дэвиса. 3-й игровой день. Вторые победы США и Австралии

Французы проиграли вторую матчевую встречу подряд

15 сентября 2022, 23:56 |
62
0
Кубок Дэвиса. 3-й игровой день. Вторые победы США и Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тэйлор Фриц

Завершился третий игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.

ГРУППА A (Болонья, Италия)
Хорватия – Швеция – 2:1

Борна Гойо – Элиас Имер – 2:6, 6:7
Борна Чорич – Микаэль Имер – 6:4, 3:6, 6:4
Никола Мектич / Мате Павич – Андре Горанссон / Элиас Имер – 7:5, 6:3

ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Южная Корея – Сербия – 1:2

Хон Сон Чан – Душан Лайович – 4:6, 0:6
Сун Ву Квон – Миомир Кецманович – 3:6, 4:6
Нам Джи Сун / Хон Сон Чан – Никола Чачич / Миомир Кецманович – 6:4, 6:2

ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Франция – Австралия – 1:2

Ришар Гаске (Франция) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:2, 6:4
Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 3:6, 6:1, 4:6
Николя Маю / Артур Риндеркнеш (Франция) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 4:6, 4:6

ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
США – Казахстан – 3:0

Томми Пол – Михаил Кукушкин – 6:1, 6:4
Тэйлор Фриц – Александр Бублик – 7:6, 1:6, 6:3
Раджив Рам / Джек Сок – Александр Бублик / Александр Недовесов – 6:2, 7:6(6)

Отметим, что команды Австралии и США обеспечили себе место в плей-офф.

По теме:
ФОТО. Как прошел первый игровой день матча Украина – Венгрия
Жомбор ПИРОШ: «Орлов ошибался чуть чаще, чем это стоило делать»
Украина – Венгрия – 0:2. Орлов без шансов проиграл Пирошу
сборная США по теннису сборная Сербии по теннису сборная Франции по теннису сборная Хорватии по теннису Кубок Дэвиса-2022 сборная Швеции по теннису сборная Южной Кореи по теннису сборная Австралии по теннису сборная Казахстана по теннису
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 сентября 2022, 22:15 6
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча
Аполлон – Днепр-1 – 1:3. Бенефис Довбика. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги конференций

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Футбол | 15 сентября 2022, 03:31 4
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1

Встреча состоится в четверг, 15 сентября

Победа на классе. Украинка вышла в четвертьфинал турнира в Румынии
Теннис | 15.09.2022, 13:35
Победа на классе. Украинка вышла в четвертьфинал турнира в Румынии
Победа на классе. Украинка вышла в четвертьфинал турнира в Румынии
Сыграют в новой форме. Состав Динамо на матч Лиги Европы
Футбол | 15.09.2022, 20:45
Сыграют в новой форме. Состав Динамо на матч Лиги Европы
Сыграют в новой форме. Состав Динамо на матч Лиги Европы
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Футбол | 15.09.2022, 11:19
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Скандал! Фаны Селтика на матче против Шахтера оскорбили британскую корону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
Юношеская лига УЕФА. Шахтер обыграл Селтик и лидирует в группе
14.09.2022, 15:01 11
Футбол
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
Стало известно, c кем Усик хочет провести следующий бой. Не Фьюри
15.09.2022, 12:33 5
Бокс
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
ВИДЕО. Французский боксер отказался драться на 1-й секунде боя
14.09.2022, 05:29 2
Бокс
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
Рождение легенды. Как мужской волейбол Украины вырвался в мировую элиту
14.09.2022, 11:10 5
Волейбол
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
«Занял место по праву». WBC объяснили высокий рейтинг Джошуа
14.09.2022, 14:40 5
Бокс
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
Не худший результат. Шахтер сыграл вничью против Селтика в Варшаве
14.09.2022, 21:40 67
Футбол
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
ВИДЕО. Феноменальная скорость! Мудрик выиграл забег и сравнял счет
14.09.2022, 20:38 6
Футбол
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Селтик – 1:1. Ничья в Варшаве. Видео голов и обзор матча
14.09.2022, 22:10 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности