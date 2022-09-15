Кубок Дэвиса. 3-й игровой день. Вторые победы США и Австралии
Французы проиграли вторую матчевую встречу подряд
Завершился третий игровой день розыгрыша группового этапа Кубка Дэвиса. Была сыграна одна игра в каждой из 4-х групп.
ГРУППА A (Болонья, Италия)
Хорватия – Швеция – 2:1
Борна Гойо – Элиас Имер – 2:6, 6:7
Борна Чорич – Микаэль Имер – 6:4, 3:6, 6:4
Никола Мектич / Мате Павич – Андре Горанссон / Элиас Имер – 7:5, 6:3
ГРУППА B (Валенсия, Испания)
Южная Корея – Сербия – 1:2
Хон Сон Чан – Душан Лайович – 4:6, 0:6
Сун Ву Квон – Миомир Кецманович – 3:6, 4:6
Нам Джи Сун / Хон Сон Чан – Никола Чачич / Миомир Кецманович – 6:4, 6:2
ГРУППА C (Гамбург, Германия)
Франция – Австралия – 1:2
Ришар Гаске (Франция) – Джейсон Кублер (Австралия) – 6:2, 6:4
Бенжамен Бонзи (Франция) – Алекс де Минаур (Австралия) – 3:6, 6:1, 4:6
Николя Маю / Артур Риндеркнеш (Франция) – Мэттью Эбден / Макс Перселл (Австралия) – 4:6, 4:6
ГРУППА D (Глазго, Великобритания)
США – Казахстан – 3:0
Томми Пол – Михаил Кукушкин – 6:1, 6:4
Тэйлор Фриц – Александр Бублик – 7:6, 1:6, 6:3
Раджив Рам / Джек Сок – Александр Бублик / Александр Недовесов – 6:2, 7:6(6)
Отметим, что команды Австралии и США обеспечили себе место в плей-офф.
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Встреча состоится в четверг, 15 сентября