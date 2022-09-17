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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля вернулся в Рединг
Англия
17 сентября 2022, 12:06 |
299
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля вернулся в Рединг

Энди Кэрролл будет выступать в Чемпионшипе

17 сентября 2022, 12:06 |
299
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля вернулся в Рединг
ФК Рединг. Энди Кэрролл

Клуб Чемпионшипа «Рединг» официально сообщил о подписании форварда Энди Кэрролла. Условия контракта не называются.

Ранее Кэрролл уже выступал за «Рединг» с ноября прошлого года по январь нынешнего. Провел 8 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

Завершал прошлый сезон Кэрролл в «Вест Бромвиче», а летом стал свободным агентом. В июне Кэрролл провалил медосмотр в «Брюгге».

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Рединг Энди Кэрролл
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Источник ФК Рединг
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