ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля вернулся в Рединг

Клуб Чемпионшипа «Рединг» официально сообщил о подписании форварда Энди Кэрролла. Условия контракта не называются.

Ранее Кэрролл уже выступал за «Рединг» с ноября прошлого года по январь нынешнего. Провел 8 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.

Завершал прошлый сезон Кэрролл в «Вест Бромвиче», а летом стал свободным агентом. В июне Кэрролл провалил медосмотр в «Брюгге».