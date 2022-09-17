Англия17 сентября 2022, 12:06 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Экс-форвард Ливерпуля вернулся в Рединг
Энди Кэрролл будет выступать в Чемпионшипе
17 сентября 2022, 12:06 |
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Клуб Чемпионшипа «Рединг» официально сообщил о подписании форварда Энди Кэрролла. Условия контракта не называются.
Ранее Кэрролл уже выступал за «Рединг» с ноября прошлого года по январь нынешнего. Провел 8 матчей, в которых отличился 2 голами и 1 ассистом.
Завершал прошлый сезон Кэрролл в «Вест Бромвиче», а летом стал свободным агентом. В июне Кэрролл провалил медосмотр в «Брюгге».
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