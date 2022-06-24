Экс-форвард сборной Англии провалил медосмотр в Брюгге

Экс-форвард сборной Англии Энди Кэрролл был близок к тому, чтобы стать игроком «Брюгге». На пути к подписанию контракта встал медосмотр.

Кэрролл показал на нем плохие результаты, после чего «Брюгге» отказался подписывать с ним контракт. Форвард продолжит поиски нового места работы.

Прошлый сезон Кэрролл провел в Чемпионшипе: первую половину в «Рединге», вторую – в «Вест Бромвиче». Суммарно на его счету 5 голов в 23 матчах в Чемпионшипе в прошлом сезоне.