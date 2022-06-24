Бельгия24 июня 2022, 17:26 | Обновлено 24 июня 2022, 18:43
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Экс-форвард сборной Англии провалил медосмотр в Брюгге
Энди Кэрролл продолжает искать себе новый клуб
24 июня 2022, 17:26 | Обновлено 24 июня 2022, 18:43
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Экс-форвард сборной Англии Энди Кэрролл был близок к тому, чтобы стать игроком «Брюгге». На пути к подписанию контракта встал медосмотр.
Кэрролл показал на нем плохие результаты, после чего «Брюгге» отказался подписывать с ним контракт. Форвард продолжит поиски нового места работы.
Прошлый сезон Кэрролл провел в Чемпионшипе: первую половину в «Рединге», вторую – в «Вест Бромвиче». Суммарно на его счету 5 голов в 23 матчах в Чемпионшипе в прошлом сезоне.
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