Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-форвард сборной Англии провалил медосмотр в Брюгге
Бельгия
24 июня 2022, 17:26 | Обновлено 24 июня 2022, 18:43
780
0

Экс-форвард сборной Англии провалил медосмотр в Брюгге

Энди Кэрролл продолжает искать себе новый клуб

24 июня 2022, 17:26 | Обновлено 24 июня 2022, 18:43
780
0
Экс-форвард сборной Англии провалил медосмотр в Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Кэрролл

Экс-форвард сборной Англии Энди Кэрролл был близок к тому, чтобы стать игроком «Брюгге». На пути к подписанию контракта встал медосмотр.

Кэрролл показал на нем плохие результаты, после чего «Брюгге» отказался подписывать с ним контракт. Форвард продолжит поиски нового места работы.

Прошлый сезон Кэрролл провел в Чемпионшипе: первую половину в «Рединге», вторую – в «Вест Бромвиче». Суммарно на его счету 5 голов в 23 матчах в Чемпионшипе в прошлом сезоне.

По теме:
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
ВИДЕО. Брюгге признал гол Соболя лучшим в сезоне
Милан дает 20 миллионов за вингера Брюгге
Энди Кэрpолл Брюгге медосмотр
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Het Laatste Nieuws
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
Футбол | 23 июня 2022, 18:32 0
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси
ВИДЕО. Даже Златан это не смог. Ибрагимович рассказал о Месси

В любой команде все строится вокруг Лео

Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A
Футбол | 24 июня 2022, 14:45 0
Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A
Не только Брентфорд. У Ярмолюка был вариант в Серии A

«Сампдория» была не против подписать украинца

Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Футбол | 24.06.2022, 16:52
Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
Хорхе КАРРАСКАЛЬ: «Расторгнуть контракт с ЦСКА? В Москве спокойная жизнь»
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
Футбол | 24.06.2022, 05:45
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
В АПЛ появится новый украинец, трансфер Мудрика в Байер может сорваться
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
Война | 24.06.2022, 12:13
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
ВИДЕО. РСЗО HIMARS уже бьют российских оккупантов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
Трансфер Мудрика в Байер может сорваться: известна причина
23.06.2022, 10:14 2
Футбол
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
10 стадионов. Стало известно, какие арены могут использовать в сезоне УПЛ
24.06.2022, 13:13 4
Футбол
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
Истборн. Цуренко не выйдет на четвертьфинальный матч
23.06.2022, 18:10 8
Теннис
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
Биатлон уже не тот. IBU внес значительные правки в регламент соревнований
23.06.2022, 11:50
Биатлон
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
Барселона, Бавария, Милан и еще 7 клубов претендуют на таланта Динамо
23.06.2022, 16:40
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
Сергей ПАЛКИН: «Никто из легионеров Шахтера не будет играть в Украине»
23.06.2022, 19:13
Футбол
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
Генштаб: «На два направления враг переместил танковые подразделения и БТГ»
23.06.2022, 08:00
Война
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Рекорд мне уже до ж*пы»
23.06.2022, 12:08 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем