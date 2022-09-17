Турция17 сентября 2022, 11:49 |
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ВИДЕО. Икарди подрался в дебютном матче за Галатасарай
Аргентинский форвард оказался в эпицентре конфликта
17 сентября 2022, 11:49 |
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Мауро Икарди, который ранее перешел в «Галатасарай», вчера дебютировал в чемпионате Турции в матче против «Коньяспора» (победа 2:1).
Сам Икарди вышел на замену на 62-й минуте, а под конец матча отличился желтой карточкой. Аргентинец поучаствовал в драке, которую затеял голкипер «Коньяспора» Ибрагим Шехич:
🇹🇷 #SüperLig— beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 16, 2022
😅 Premier match avec Galatasaray... et première bagarre pour Icardi ! pic.twitter.com/dOGQ8l0m9k
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