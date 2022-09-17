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  4. ВИДЕО. Икарди подрался в дебютном матче за Галатасарай
Турция
17 сентября 2022, 11:49 |
579
0

ВИДЕО. Икарди подрался в дебютном матче за Галатасарай

Аргентинский форвард оказался в эпицентре конфликта

17 сентября 2022, 11:49 |
579
0
ВИДЕО. Икарди подрался в дебютном матче за Галатасарай
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Мауро Икарди, который ранее перешел в «Галатасарай», вчера дебютировал в чемпионате Турции в матче против «Коньяспора» (победа 2:1).

Сам Икарди вышел на замену на 62-й минуте, а под конец матча отличился желтой карточкой. Аргентинец поучаствовал в драке, которую затеял голкипер «Коньяспора» Ибрагим Шехич:

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Мауро Икарди Галатасарай Коньяспор чемпионат Турции по футболу видео
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Источник Sport.ua
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