ВИДЕО. Икарди подрался в дебютном матче за Галатасарай

Мауро Икарди, который ранее перешел в «Галатасарай», вчера дебютировал в чемпионате Турции в матче против «Коньяспора» (победа 2:1).

Сам Икарди вышел на замену на 62-й минуте, а под конец матча отличился желтой карточкой. Аргентинец поучаствовал в драке, которую затеял голкипер «Коньяспора» Ибрагим Шехич: