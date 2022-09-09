Франция09 сентября 2022, 04:44 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
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ОФИЦИАЛЬНО. Икарди перешел в Галатасарай
Аргентинец будет выступать за турецкий клуб на правах аренды
09 сентября 2022, 04:44 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
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Нападающий французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди перешел в турецкий «Галатасарай».
29-летний аргентинец будет выступать за стамбульский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
В договор включена опция выкупа игрока по истечении срока аренды. Портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость Икарди в 22 млн евро.
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