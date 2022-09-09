ОФИЦИАЛЬНО. Икарди перешел в Галатасарай

Нападающий французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди перешел в турецкий «Галатасарай».

29-летний аргентинец будет выступать за стамбульский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В договор включена опция выкупа игрока по истечении срока аренды. Портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость Икарди в 22 млн евро.