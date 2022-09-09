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Франция
09 сентября 2022, 04:44 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
71
0

ОФИЦИАЛЬНО. Икарди перешел в Галатасарай

Аргентинец будет выступать за турецкий клуб на правах аренды

09 сентября 2022, 04:44 | Обновлено 09 сентября 2022, 05:11
71
0
ОФИЦИАЛЬНО. Икарди перешел в Галатасарай
ФК Галатасарай. Мауро Икарди

Нападающий французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины Мауро Икарди перешел в турецкий «Галатасарай».

29-летний аргентинец будет выступать за стамбульский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

В договор включена опция выкупа игрока по истечении срока аренды. Портал Transfermarkt оценивает ориентировочную стоимость Икарди в 22 млн евро.

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Мауро Икарди Галатасарай аренда игрока трансферы трансферы Лиги 1 ПСЖ
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Источник ФК Галатасарай
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