Франция15 июля 2022, 03:30 | Обновлено 15 июля 2022, 03:36
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ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
Ванда Нара похвасталась идеальными формами
15 июля 2022, 03:30 | Обновлено 15 июля 2022, 03:36
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35-летняя жена форварда ПСЖ Мауро Икарди порадовала своих подписчиков в Instagram горячими фото, сделанными на пляже во время отпуска, проведенного в Африке.
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