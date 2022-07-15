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  4. ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
Франция
15 июля 2022, 03:30 | Обновлено 15 июля 2022, 03:36
138
0

ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини

Ванда Нара похвасталась идеальными формами

15 июля 2022, 03:30 | Обновлено 15 июля 2022, 03:36
138
0
ФОТО. Жена Икарди показала, как нежится на пляже в миниатюрном бикини
Instagram. Ванда Нара

35-летняя жена форварда ПСЖ Мауро Икарди порадовала своих подписчиков в Instagram горячими фото, сделанными на пляже во время отпуска, проведенного в Африке.

zhena-ikardi-pokazala-kak-nezhitsya-na-plyazhe-v-miniatyurnom-bikini
zhena-ikardi-pokazala-kak-nezhitsya-na-plyazhe-v-miniatyurnom-bikini-foto-1
zhena-ikardi-pokazala-kak-nezhitsya-na-plyazhe-v-miniatyurnom-bikini-foto-2
zhena-ikardi-pokazala-kak-nezhitsya-na-plyazhe-v-miniatyurnom-bikini-foto-3
zhena-ikardi-pokazala-kak-nezhitsya-na-plyazhe-v-miniatyurnom-bikini-foto-4
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Источник Sport.ua
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