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Лига наций
17 сентября 2022, 11:27 | Обновлено 17 сентября 2022, 11:53
809
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Зинченко не будет две недели»

Наставник сборной Украины – о травмах своих подопечных

17 сентября 2022, 11:27 | Обновлено 17 сентября 2022, 11:53
809
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Зинченко не будет две недели»
YouTube. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игроках, которые не примут участие в ближайших матчах Лиги наций:

«У нас уже есть потери. Бущан перенес операцию, выбыл на полтора месяца. Николай Шапаренко выбыл на семь месяцев. Вчера позвонил по телефону Зинченко – он также получил травму. Травму икроножной мышцы. Его не будет две недели. С Тарасом Степаненко вроде бы все хорошо, это была только судорога».

Вчера сборная Украины провела первую тренировку в Варшаве.

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Александр Петраков сборная Украины по футболу Лига наций Александр Зинченко Николай Шапаренко Георгий Бущан Тарас Степаненко травма
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Источник Украинская ассоциация футбола
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