Александр ПЕТРАКОВ: «Зинченко не будет две недели»
Наставник сборной Украины – о травмах своих подопечных
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал об игроках, которые не примут участие в ближайших матчах Лиги наций:
«У нас уже есть потери. Бущан перенес операцию, выбыл на полтора месяца. Николай Шапаренко выбыл на семь месяцев. Вчера позвонил по телефону Зинченко – он также получил травму. Травму икроножной мышцы. Его не будет две недели. С Тарасом Степаненко вроде бы все хорошо, это была только судорога».
Вчера сборная Украины провела первую тренировку в Варшаве.
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