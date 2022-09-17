ФОТО. Модель для взрослых предложила игрокам Лестера подписку на свой канал
Но есть условие
Модель для взрослых Бонни Браун предложила игрокам «Лестера» подписку на свой канал на платформе Fanvue, но поставила игрокам условия.
Фанатка «лисов» предоставит доступ к своему контенту футболистам только в том случае, если они обыграют «Тоттенхэм»:
«Я не целуюсь и не рассказываю, какие игроки уже подписаны на меня. Надеюсь, что предложение бесплатных подписок подстегнет их. Я считаю, что мое дерзкое предложение может их зажечь – изменить ситуацию».
В субботу, 17 сентября, в рамках восьмого тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле примет Лестер. Подопечные Брендана Роджерса проваливают старт сезона, имея лишь одно очко после шести туров.
Отметим, что в турнирной таблице АПЛ Лестер занимает последнее место. Тоттенхэм, в свою очередь, идет на третьей строчке с 14 очками.
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