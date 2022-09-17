Севилья контактировала с экс-тренером Шахтера

Испанская «Севилья» на прошлой неделе контактировала на предмет потенциального сотрудничества с бывшим главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

По информации инсайдера Николо Скиры, итальянский наставник дал понять, что абсолютно доступен и готов к работе.

Также Скира подтверждает информацию об интересе к Де Дзерби со стороны английского «Брайтона».

Напомним, накануне сообщалось, что «Брайтон» ведет успешные переговоры с Де Дзерби и вскоре тот может перебраться в АПЛ.