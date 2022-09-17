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Испания
17 сентября 2022, 11:01 |
489
0

Севилья контактировала с экс-тренером Шахтера

Роберто Де Дзерби уже ведет активные переговоры о трудоустройстве в «Брайтоне»

17 сентября 2022, 11:01 |
489
0
Севилья контактировала с экс-тренером Шахтера
ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

Испанская «Севилья» на прошлой неделе контактировала на предмет потенциального сотрудничества с бывшим главным тренером «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

По информации инсайдера Николо Скиры, итальянский наставник дал понять, что абсолютно доступен и готов к работе.

Также Скира подтверждает информацию об интересе к Де Дзерби со стороны английского «Брайтона».

Напомним, накануне сообщалось, что «Брайтон» ведет успешные переговоры с Де Дзерби и вскоре тот может перебраться в АПЛ.

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Источник: Де Дзерби ведет успешные переговоры с клубом АПЛ
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Роберто Де Дзерби Севилья назначение тренера Брайтон
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Источник твиттер Николо Скиры
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