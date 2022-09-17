Ювентус интересуется защитником Реала

Туринский футбольный клуб «Ювентус» намерен подписать защитника «Реала».

Альваро Одриосола попал в сферу интересов туринского клуба. «Ювентус» хочет подписать игрока уже это1 зимой.

Отметим, что в прошлом сезоне Альваро выступал за «Фиорентину», где провел 27 матчей, в которых сумел забить один гол и отдать один ассист.

Ранее собщалось, что «Ювентус» является одним из претендентов на подписание Михаила Мудрика.