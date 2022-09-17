Италия17 сентября 2022, 10:25 |
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Ювентус интересуется защитником Реала
Итальянский клуб намерен усилиться Альваром Одриосолой этой зимой
17 сентября 2022, 10:25 |
267
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Туринский футбольный клуб «Ювентус» намерен подписать защитника «Реала».
Альваро Одриосола попал в сферу интересов туринского клуба. «Ювентус» хочет подписать игрока уже это1 зимой.
Отметим, что в прошлом сезоне Альваро выступал за «Фиорентину», где провел 27 матчей, в которых сумел забить один гол и отдать один ассист.
Ранее собщалось, что «Ювентус» является одним из претендентов на подписание Михаила Мудрика.
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