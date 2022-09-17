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Италия
17 сентября 2022, 10:25 |
267
0

Ювентус интересуется защитником Реала

Итальянский клуб намерен усилиться Альваром Одриосолой этой зимой

17 сентября 2022, 10:25 |
267
0
Ювентус интересуется защитником Реала
Instagram. Альваро Одриосола

Туринский футбольный клуб «Ювентус» намерен подписать защитника «Реала».

Альваро Одриосола попал в сферу интересов туринского клуба. «Ювентус» хочет подписать игрока уже это1 зимой.

Отметим, что в прошлом сезоне Альваро выступал за «Фиорентину», где провел 27 матчей, в которых сумел забить один гол и отдать один ассист.

Ранее собщалось, что «Ювентус» является одним из претендентов на подписание Михаила Мудрика.

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Источник Tuttomercatoweb
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