Невен ДЖУРАСЕК: «Когда украинцы пели на трибунах, поляки присоединялись»
Полузащитник «Шахтера» прокомментировал матч с «Селтиком»
Полузащитник донецкого «Шахтера» Невен Джурасек прокомментировал ничью с «Селтиком» во 2-м туре Лиги чемпионов:
– Как ожидали, матч выдался тяжелым. У нас были моменты, и мы играли лучше, но соперник также создал свои моменты. Шансы были как у нас, так и у «Селтика», поэтому, считаю, результат хороший.
– Какие эмоции испытываешь во время матчей Лиги чемпионов?
– Каждый раз эмоции особые. Каждый выход на поле в Лиге чемпионов дает особую энергию, тем более когда ты видишь много людей из Украины и чувствуешь их поддержку. Большое спасибо им, ведь болельщики поддерживали нас даже в тяжелый период игры.
– Понравилась поддержка на стадионе в Варшаве?
– Поляки замечательные, они также поддерживали «Шахтер». Когда украинцы пели на трибунах, поляки присоединялись, подпевали и болели за нас. Мы ощущали поддержку тогда, когда в этом очень нуждались. Еще раз большое спасибо всем болельщикам!
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