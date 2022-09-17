Невен ДЖУРАСЕК: «Когда украинцы пели на трибунах, поляки присоединялись»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Невен Джурасек прокомментировал ничью с «Селтиком» во 2-м туре Лиги чемпионов:

– Как ожидали, матч выдался тяжелым. У нас были моменты, и мы играли лучше, но соперник также создал свои моменты. Шансы были как у нас, так и у «Селтика», поэтому, считаю, результат хороший.



– Какие эмоции испытываешь во время матчей Лиги чемпионов?

– Каждый раз эмоции особые. Каждый выход на поле в Лиге чемпионов дает особую энергию, тем более когда ты видишь много людей из Украины и чувствуешь их поддержку. Большое спасибо им, ведь болельщики поддерживали нас даже в тяжелый период игры.



– Понравилась поддержка на стадионе в Варшаве?

– Поляки замечательные, они также поддерживали «Шахтер». Когда украинцы пели на трибунах, поляки присоединялись, подпевали и болели за нас. Мы ощущали поддержку тогда, когда в этом очень нуждались. Еще раз большое спасибо всем болельщикам!