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Лига чемпионов
17 сентября 2022, 07:15 | Обновлено 17 сентября 2022, 07:33
344
0

ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль пропустил от Роналду

С 14 по 15 августа состоялись матчи 2-го тура еврокубков: ЛЧ, ЛЕ, ЛК

17 сентября 2022, 07:15 | Обновлено 17 сентября 2022, 07:33
344
0
ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль пропустил от Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Коваль и Роналду

С 13 по 15 августа состоялись матчи 2-го тура группового раунда еврокубков: Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.

Ниде приведены видео всех голов еврокубков за неделю.

Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за молдовский «Шериф» в матче ЛЕ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Португальский форвард Криштиану Роналду расписался в воротах украинского вратаря.

ВИДЕО. Украинский голкипер Коваль пропустил гол от Роналду в матче Лиги Европы

ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 13 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 14 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге Европы за 15 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге конференций за 15 августа

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Лига Европы Максим Коваль Шериф Тирасполь видео голов и обзор Лига чемпионов Лига конференций Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду
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Источник Sport.ua
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