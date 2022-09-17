ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль пропустил от Роналду

С 13 по 15 августа состоялись матчи 2-го тура группового раунда еврокубков: Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.

Ниде приведены видео всех голов еврокубков за неделю.

Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за молдовский «Шериф» в матче ЛЕ против «Манчестер Юнайтед» (0:2). Португальский форвард Криштиану Роналду расписался в воротах украинского вратаря.

ВИДЕО. Украинский голкипер Коваль пропустил гол от Роналду в матче Лиги Европы

ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 13 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 14 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге Европы за 15 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге конференций за 15 августа