ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров

С 6 по 8 августа состоялись матчи 1-го тура группового раунда еврокубков: Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.

Ниде приведены видео всех голов еврокубков за неделю.

Украинский голкипер Максим Коваль сделал ассист за молдовский «Шериф» в гостевом матче Лиги Европы против кипрской «Омонии» (3:0). Коваль на 2-й минуте вынес мяч от своих ворот, и получилась длинная 70-метровая передача на Мануэля Аканджи, который поразил ворота соперника.

ВИДЕО. Украинский голкипер Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы

ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 6 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 7 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге Европы за 8 августа

ВИДЕО. Все голы в Лиге конференций за 8 августа