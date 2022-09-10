ВИДЕО. Все голы еврокубков за неделю. Как Коваль сделал ассист на 70 метров
С 6 по 8 августа состоялись матчи 1-го тура еврокубков: ЛЧ, ЛЕ, ЛК
С 6 по 8 августа состоялись матчи 1-го тура группового раунда еврокубков: Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций.
Ниде приведены видео всех голов еврокубков за неделю.
Украинский голкипер Максим Коваль сделал ассист за молдовский «Шериф» в гостевом матче Лиги Европы против кипрской «Омонии» (3:0). Коваль на 2-й минуте вынес мяч от своих ворот, и получилась длинная 70-метровая передача на Мануэля Аканджи, который поразил ворота соперника.
ВИДЕО. Украинский голкипер Коваль сделал ассист в матче Лиги Европы
ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 6 августа
ВИДЕО. Все голы в Лиге чемпионов за 7 августа
ВИДЕО. Все голы в Лиге Европы за 8 августа
ВИДЕО. Все голы в Лиге конференций за 8 августа
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