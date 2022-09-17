16.09.2022, FT 0 : 1
Испания17 сентября 2022, 04:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 04:28
8
0
Вальядолид – Кадис – 0:1. Негредо принес победу на 90+2. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура чемпионата Испании
17 сентября 2022, 04:01 | Обновлено 17 сентября 2022, 04:28
8
0
В матче 6-го тура чемпионата Испании «Кадис» в гостях одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард Альваро Негредо на 90+2 минуте. Это первый гол команды в чемпионате.
«Кадис» одержал первую победу в сезоне и вышел поднялся на 19-е место в турнирной таблице (3 очка), «Вальядолид» остался на 18-й позиции (4 балла).
Ла Лига. 6-й тур
Вальядолид – Кадис – 0:1
Гол: Негредо, 90+2.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2022, 22:14 25
Ультрас из группы WBC отреагировали на последние неудачи столичного клуба
Футбол | 16 сентября 2022, 11:10 17
На осуществлении сделки якобы настаивает коуч киевлян Мирча Луческу
Футбол | 16.09.2022, 18:38
Футбол | 16.09.2022, 12:08
Футбол | 16.09.2022, 15:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.09.2022, 23:59 5
15.09.2022, 19:52
16.09.2022, 18:12 7
15.09.2022, 07:55 1
16.09.2022, 09:52 5
15.09.2022, 14:21
16.09.2022, 02:10 21
16.09.2022, 12:55 5