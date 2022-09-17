Вальядолид – Кадис – 0:1. Негредо принес победу на 90+2. Видео гола и обзор

В матче 6-го тура чемпионата Испании «Кадис» в гостях одержал победу над «Вальядолидом» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард Альваро Негредо на 90+2 минуте. Это первый гол команды в чемпионате.

«Кадис» одержал первую победу в сезоне и вышел поднялся на 19-е место в турнирной таблице (3 очка), «Вальядолид» остался на 18-й позиции (4 балла).

Ла Лига. 6-й тур

Вальядолид – Кадис – 0:1

Гол: Негредо, 90+2.