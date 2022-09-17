Майнц – Герта – 1:1. Спасение на 90+4 минуте. Видео голов и обзор матча

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

У гостей в первом тайме забил Люка Тузар. Хозяева поля спасли игру в компенсированное время. Защитник хозяев Антони Каси на 90+4-й минуте сравнял счет.

«Герта» поднялась на 12-е место (6 очков),«Майнц» идет в топ-6 (11 баллов).

Бундеслига. 7-й тур

Майнц – Герта – 1:1

Голы: Каси, 90+4 – Тузар, 30