Германия17 сентября 2022, 03:25 | Обновлено 17 сентября 2022, 03:45
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Майнц – Герта – 1:1. Спасение на 90+4 минуте. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Германии
17 сентября 2022, 03:25 | Обновлено 17 сентября 2022, 03:45
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В стартовом матче 7-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома сыграл вничью с «Гертой» (1:1).
У гостей в первом тайме забил Люка Тузар. Хозяева поля спасли игру в компенсированное время. Защитник хозяев Антони Каси на 90+4-й минуте сравнял счет.
«Герта» поднялась на 12-е место (6 очков),«Майнц» идет в топ-6 (11 баллов).
Бундеслига. 7-й тур
Майнц – Герта – 1:1
Голы: Каси, 90+4 – Тузар, 30
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Каси (Майнц).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Тусар (Герта).
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