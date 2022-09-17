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  4. Майнц – Герта – 1:1. Спасение на 90+4 минуте. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Германии
Майнц
16.09.2022, FT 1 : 1
Герта
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Германия
17 сентября 2022, 03:25 | Обновлено 17 сентября 2022, 03:45
18
0

Майнц – Герта – 1:1. Спасение на 90+4 минуте. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Германии

17 сентября 2022, 03:25 | Обновлено 17 сентября 2022, 03:45
18
0
Майнц – Герта – 1:1. Спасение на 90+4 минуте. Видео голов и обзор матча
ФК Майнц

В стартовом матче 7-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома сыграл вничью с «Гертой» (1:1).

У гостей в первом тайме забил Люка Тузар. Хозяева поля спасли игру в компенсированное время. Защитник хозяев Антони Каси на 90+4-й минуте сравнял счет.

«Герта» поднялась на 12-е место (6 очков),«Майнц» идет в топ-6 (11 баллов).

Бундеслига. 7-й тур

Майнц – Герта – 1:1

Голы: Каси, 90+4 – Тузар, 30

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Каси (Майнц).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Люка Тусар (Герта).
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Источник Sport.ua
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