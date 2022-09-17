Осер – Лорьян – 1:3. Гости догнали ПСЖ. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Лорьян» в гостях обыграл «Осер» со счетом 3:1.

У гостей голы забили Данго Уаттара, Терем Моффи и Энцо Ле Фе. У хозяев отличился форвард «Осера» Готье Эн.

«Лорьян» набрал 19 очков и вошел в тройку лидеров вместе с «ПСЖ» и «Марселем» (по 19).

Лига 1. 8-й тур

Осер – Лорьян – 1:3

Голы: Эн, 50 – Уаттара, 15, Моффи, 36, Ле Фе, 42.