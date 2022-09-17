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  4. Осер – Лорьян – 1:3. Гости догнали ПСЖ. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Франции
Осер
16.09.2022, FT 1 : 3
Лорьян
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Франция
17 сентября 2022, 02:41 | Обновлено 17 сентября 2022, 02:59
19
0

Осер – Лорьян – 1:3. Гости догнали ПСЖ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 8-го тура чемпионата Франции

17 сентября 2022, 02:41 | Обновлено 17 сентября 2022, 02:59
19
0
Осер – Лорьян – 1:3. Гости догнали ПСЖ. Видео голов и обзор матча
ФК Лорьян

В матче 8-го тура чемпионата Франции «Лорьян» в гостях обыграл «Осер» со счетом 3:1.

У гостей голы забили Данго Уаттара, Терем Моффи и Энцо Ле Фе. У хозяев отличился форвард «Осера» Готье Эн.

«Лорьян» набрал 19 очков и вошел в тройку лидеров вместе с «ПСЖ» и «Марселем» (по 19).

Лига 1. 8-й тур

Осер – Лорьян – 1:3

Голы: Эн, 50 – Уаттара, 15, Моффи, 36, Ле Фе, 42.

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Готье Эн (Осер).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Ле Фе (Лорьян).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Терем Моффи (Лорьян).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Данго Уаттара (Лорьян).
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Источник Sport.ua
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