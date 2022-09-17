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  4. Салернитана – Лечче – 1:2. Первая победа новичка. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Салернитана
16.09.2022, FT 1 : 2
Лечче
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Италия
17 сентября 2022, 01:43 | Обновлено 17 сентября 2022, 02:04
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Салернитана – Лечче – 1:2. Первая победа новичка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Италии

17 сентября 2022, 01:43 | Обновлено 17 сентября 2022, 02:04
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Салернитана – Лечче – 1:2. Первая победа новичка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 7-го тура чемпионата Италии «Лечче» в гостях одержал победу над «Салернитаной» (2:1).

Форвард гостей гостей Ассан Сисей открыл счет на 43-й минуте встречи. Затем последовал автогол хавбека «Лечче» Хоана Гонсалеса. Победный гол на 83-й минуте забил полузащитник команды гостей Габриэл Стрефецца.

Новичок лиги «Лечче», вернувшийся в Серию A после двух лет пребывание классом ниже, одержал первую победу и поднялся на 14-е место в турнирной таблице (6 очков). «Салернитана» идет на 10-м месте с 7 баллами.

Серия A. 7-й тур

Салернитана – Лечче – 1:2

Голы: Хоан Гонсалес, 55 (автогол) – Сисей, 43, Стрефецца, 83

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
55’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Хоан Гонсалес (Лечче).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
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Источник Sport.ua
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