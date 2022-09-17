Салернитана – Лечче – 1:2. Первая победа новичка. Видео голов и обзор матча
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В матче 7-го тура чемпионата Италии «Лечче» в гостях одержал победу над «Салернитаной» (2:1).
Форвард гостей гостей Ассан Сисей открыл счет на 43-й минуте встречи. Затем последовал автогол хавбека «Лечче» Хоана Гонсалеса. Победный гол на 83-й минуте забил полузащитник команды гостей Габриэл Стрефецца.
Новичок лиги «Лечче», вернувшийся в Серию A после двух лет пребывание классом ниже, одержал первую победу и поднялся на 14-е место в турнирной таблице (6 очков). «Салернитана» идет на 10-м месте с 7 баллами.
Серия A. 7-й тур
Салернитана – Лечче – 1:2
Голы: Хоан Гонсалес, 55 (автогол) – Сисей, 43, Стрефецца, 83
События матча
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